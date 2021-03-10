Онлайн-проповедь в ирландской церкви графства Донегол на несколько секунд превратилась в вечеринку, когда вместо гимна включился рэп-трек. Его быстро выключили, но священник и прихожане еще долго будут вспоминать этот курьезный случай.

Композиция исполнителя Black the Ripper включилась в самом начале проповеди, которую в пустой церкви прихода Кинкаслаг проводил отец Пэт. Удивленный священник старался как можно быстрее остановить песню, не удержавшись от смеха.

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Выключив громкий рэп, мужчина пошутил, чтобы сгладить ситуацию, и продолжил мессу.

Немного рэпа утром поможет вам проснуться. Надеюсь, что от этого казуса ни у кого не подскочило давление,

– сказал священник.

Смотрите видео: во время онлайн-проповеди включился рэп

Позже на странице церкви в фейсбуке появился пост с фотографией Black the Ripper и забавной подписью.

Встанем же под наш новый гимн,

– написали представители церкви в фейсбуке.

Прихожане с пониманием отнеслись к этой ситуации и оставили много положительных комментариев. Вот некоторые из них: