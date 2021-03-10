Вместо гимна: на онлайн-проповеди в церкви включился рэп – курьезное видео
Онлайн-проповедь в ирландской церкви графства Донегол на несколько секунд превратилась в вечеринку, когда вместо гимна включился рэп-трек. Его быстро выключили, но священник и прихожане еще долго будут вспоминать этот курьезный случай.
Источник:Ladbible
Композиция исполнителя Black the Ripper включилась в самом начале проповеди, которую в пустой церкви прихода Кинкаслаг проводил отец Пэт. Удивленный священник старался как можно быстрее остановить песню, не удержавшись от смеха.
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Выключив громкий рэп, мужчина пошутил, чтобы сгладить ситуацию, и продолжил мессу.
Немного рэпа утром поможет вам проснуться. Надеюсь, что от этого казуса ни у кого не подскочило давление,
– сказал священник.
Смотрите видео: во время онлайн-проповеди включился рэп
Позже на странице церкви в фейсбуке появился пост с фотографией Black the Ripper и забавной подписью.
Встанем же под наш новый гимн,
– написали представители церкви в фейсбуке.
Прихожане с пониманием отнеслись к этой ситуации и оставили много положительных комментариев. Вот некоторые из них:
- Бог, видимо, также посмеялся;
- Если мы не успели проснуться к началу проповеди, то после этого рэпа точно взбодрились;
- Это стало изюминкой моего сегодняшнего дня;
- Гениально! Это так смешно;
- Я плачу от смеха;
- Как жаль, что я это пропустила.
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