Замість гімну: на онлайн-проповіді у церкві увімкнувся реп – курйозне відео
Онлайн-проповідь в ірландській церкві графства Донегол на декілька секунд перетворилася на вечірку, коли замість гімну увімкнувся реп-трек. Його швидко вимкнули, але священник та парафіяни ще довго згадуватимуть цей курйозний випадок.
Джерело:Ladbible
Композиція виконавця Black the Ripper увімкнулася на самому початку проповіді, яку в порожній церкві парафії Кінкаслаг проводив отець Пет. Здивований священник намагався якомога швидше зупинити пісню, не втримавшись від сміху.
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Вимкнувши гучний реп, чоловік пожартував, щоб згладити ситуацію, і продовжив месу.
Трішки репу вранці допоможе вам прокинутись. Сподіваюся, що від цього казусу ні в кого не підскочив тиск,
– сказав священник.
Дивіться відео: під час онлайн-проповіді увімкнувся реп
Пізніше на сторінці церкви у фейсбуці з'явився допис зі світлиною Black the Ripper та кумедним підписом.
Встаньмо під наш новий гімн,
– написали представники церкви у фейсбуці.
Парафіяни з розумінням поставилися до цієї ситуації та залишили багато позитивних коментарів. Ось деякі з них:
- Бог, мабуть, також посміявся;
- Якщо ми не встигли прокинутися до початку проповіді, то після цього репу точно збадьорилися;
- Це стало родзинкою мого сьогоднішнього дня;
- Геніально! Це так смішно;
- Я плачу від сміху;
- Як шкода, що я це пропустила.
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