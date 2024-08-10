"Танцы" австралийки на Олимпиаде порвали сеть
В Париже состоялись первые в истории Олимпиады соревнования по брейк-дансу. Больше всего сеть рассмешило выступление австралийки Рэйчел Ганн.
Перед своим выступлением она подчеркнула, что ее уникальные движения – ее сильная сторона. Впрочем, Ганн не смогла поразить судей и суммарно ей насчитали 0 очков.
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Чем сеть рассмешило выступление австралийки
Сегодня, 10 августа, на Олимпиаде прошли первые в истории соревнования по брейкингу. Их главной звездой стала австралийка Рэйчел Ганн.
Как выступила австралийка: смотрите видео
Интересно то, что перед выступлением танцовщица заявляла о том, что ее уникальные движения – ее сильная сторона. Впрочем, за все ее три выступления судьи суммарно насчитали Ганн 0 очков.
Впрочем, она изрядно порадовала зрителей. В сети выступление австралийки сравнили с движением кенгуру, рыбой, выброшенной на берег, и обрядом экзорцизма.
Какие комментарии писали в соцсетях:
- "Выступление было настолько плохим, что его нет даже на YouTube";
- "Она превратила приступ в бесплатную поездку в Париж",
- "Я думал, что Паралимпийские игры будут на следующей неделе".