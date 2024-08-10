Перед своїм виступом вона наголосила, що її унікальні рухи – її сильна сторона. Втім, Ганн не змогла вразити суддів і сумарно їй нарахували 0 очок.
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Чим мережу розсмішив виступ австралійки
Сьогодні, 10 серпня, на Олімпіаді пройшли перші в історії змагання з брейкінгу. Їх головною зіркою стала австралійка Рейчел Ганн.
Як виступила австралійка: дивіться відео
Цікавим є те, що перед виступом танцівниця заявляла про те, що її унікальні рухи – її сильна сторона. Втім, за всі її три виступи судді сумарно нарахували Ганн 0 очок.
Втім, вона неабияк потішила глядачів. У мережі виступ австралійки порівняли з рухом кенгуру, рибою, викинутою на берег, і обрядом екзорцизму.
Які коментарі писали у соцмережах:
- "Виступ був настільки поганим, що його немає навіть на YouTube";
- "Вона перетворила приступ на безкоштовну поїздку до Парижа",
- "Я думав, що Паралімпійські ігри будуть наступного тижня".