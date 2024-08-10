Перед своїм виступом вона наголосила, що її унікальні рухи – її сильна сторона. Втім, Ганн не змогла вразити суддів і сумарно їй нарахували 0 очок.

Дивіться також Чоловіка звільнили з роботи через скаргу привида: як усе було

Чим мережу розсмішив виступ австралійки

Сьогодні, 10 серпня, на Олімпіаді пройшли перші в історії змагання з брейкінгу. Їх головною зіркою стала австралійка Рейчел Ганн.

Як виступила австралійка: дивіться відео

Цікавим є те, що перед виступом танцівниця заявляла про те, що її унікальні рухи – її сильна сторона. Втім, за всі її три виступи судді сумарно нарахували Ганн 0 очок.

Втім, вона неабияк потішила глядачів. У мережі виступ австралійки порівняли з рухом кенгуру, рибою, викинутою на берег, і обрядом екзорцизму.

Які коментарі писали у соцмережах: