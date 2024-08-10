Перед своим выступлением она подчеркнула, что ее уникальные движения – ее сильная сторона. Впрочем, Ганн не смогла поразить судей и суммарно ей насчитали 0 очков.

Смотрите также Мужчину уволили с работы из-за жалобы призрака: как все было

Чем сеть рассмешило выступление австралийки

Сегодня, 10 августа, на Олимпиаде прошли первые в истории соревнования по брейкингу. Их главной звездой стала австралийка Рэйчел Ганн.

Как выступила австралийка: смотрите видео

Интересно то, что перед выступлением танцовщица заявляла о том, что ее уникальные движения – ее сильная сторона. Впрочем, за все ее три выступления судьи суммарно насчитали Ганн 0 очков.

Впрочем, она изрядно порадовала зрителей. В сети выступление австралийки сравнили с движением кенгуру, рыбой, выброшенной на берег, и обрядом экзорцизма.

Какие комментарии писали в соцсетях: