Через локдаун у Великобританії більшість магазинів закрилися на чотири тижні.

В Великобритании из-за COVID-19 объявили повторный локдаун до декабря. С 5 ноября в стране закрыли все рестораны, пабы и магазины, кроме самых необходимых.

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Большинство магазинов не будет работать 4 недели, и как только люди узнавали о карантине – они откладывали все свои дела, чтобы приобрести необходимые им вещи: рождественские подарки, духи, одежду, кофе, шоколад и тому подобное.

Репортеры BBC Ричард Кейв и Франческа Джиллетт пришли в торговый центр в Милтон-Кейнс, чтобы посмотреть, чем люди запасаются на период закрытия магазинов.

Рождественские олени

"Все за полцены", – говорит 40-летняя Дженни Холлоуэй.

Одинаковые пижамы

"Это последняя возможность сходить в магазины. У нас есть одинаковые пижамы, чтобы носить их целый месяц", – шутит Элизабет, держа белье для себя и годовалого сына Джорджа.

Подарки ко дню рождения

"Моему сыну в пятницу 18 лет" – говорит 47-летняя няня Роуз Ирогбу.

Свитера и брюки

"Я получил премию за свою работу, поэтому пришел за покупками", – говорит 47-летний Фил Рид из Блетчли.

Носки, тапки и игрушки

"Я сделал большую часть покупок на Рождество", – говорит 41-летний электрик Крис Локк из Лутона.

Шоколад и кофе

"Это последний день перед карантином, так что это рождественские покупки", – делится 52-летняя Сью, директор компании.

Оберточная бумага и Санта Клаусы

"Они не присылают ее через Интернет", – говорит Сара Беннетт, имея в виду шесть рулонов оберточной бумаги, которые она купила.