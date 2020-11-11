Олени, кофе, рождественские подарки: что покупают люди перед закрытием магазинов из-за карантина
Через локдаун у Великобританії більшість магазинів закрилися на чотири тижні.
В Великобритании из-за COVID-19 объявили повторный локдаун до декабря. С 5 ноября в стране закрыли все рестораны, пабы и магазины, кроме самых необходимых.
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Большинство магазинов не будет работать 4 недели, и как только люди узнавали о карантине – они откладывали все свои дела, чтобы приобрести необходимые им вещи: рождественские подарки, духи, одежду, кофе, шоколад и тому подобное.
Репортеры BBC Ричард Кейв и Франческа Джиллетт пришли в торговый центр в Милтон-Кейнс, чтобы посмотреть, чем люди запасаются на период закрытия магазинов.
Рождественские олени
"Все за полцены", – говорит 40-летняя Дженни Холлоуэй.
Одинаковые пижамы
"Это последняя возможность сходить в магазины. У нас есть одинаковые пижамы, чтобы носить их целый месяц", – шутит Элизабет, держа белье для себя и годовалого сына Джорджа.
Подарки ко дню рождения
"Моему сыну в пятницу 18 лет" – говорит 47-летняя няня Роуз Ирогбу.
Свитера и брюки
"Я получил премию за свою работу, поэтому пришел за покупками", – говорит 47-летний Фил Рид из Блетчли.
Носки, тапки и игрушки
"Я сделал большую часть покупок на Рождество", – говорит 41-летний электрик Крис Локк из Лутона.
Шоколад и кофе
"Это последний день перед карантином, так что это рождественские покупки", – делится 52-летняя Сью, директор компании.
Оберточная бумага и Санта Клаусы
"Они не присылают ее через Интернет", – говорит Сара Беннетт, имея в виду шесть рулонов оберточной бумаги, которые она купила.
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