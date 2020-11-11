Через локдаун у Великобританії більшість магазинів закрилися на чотири тижні.

У Великій Британії через COVID-19 оголосили повторний локдаун до грудня. З 5 листопада в країні закрили всі ресторани, паби і магазини, крім найнеобхідніших.

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Більшість магазинів не працюватиме 4 тижні, і як тільки люди дізнавалися про карантин – вони відкладали всі свої справи, щоб придбати необхідні їм речі: різдвяні подарунки, парфуми, одяг, каву і шоколад тощо.

Репортери BBC Річард Кейв і Франческа Джиллетт завітали в торговий центр у Мілтон-Кейнсі, щоб подивитися, чим люди запасаються на період закриття магазинів.

Різдвяні олені

"Все за півціни", – каже 40-річна Дженні Холлоуей.

Однакові піжами

"Це остання можливість сходити в магазини. У нас є однакові піжами, щоб носити їх цілий місяць", – жартує Елізабет, тримаючи білизну для себе і однорічного сина Джорджа.

Подарунки до дня народження

"Моєму синові в п'ятницю 18 років" – каже 47-річна няня Роуз Ірогбу.

Светри і штани

"Я отримав премію за свою роботу, тому прийшов за покупками", – говорить 47-річний Філ Рід з Блетчлі.

Шкарпетки, тапки та іграшки

"Я зробив більшу частину покупок на Різдво", – каже 41-річний Електрик Кріс Локк з Лутона.

Шоколад та кава

"Це останній день перед карантином, так що це різдвяні покупки", – ділиться 52-річна Сью, директорка компанії.

Обгортковий папір та Санта Клауси

"Вони не надсилають його через Інтернет", – каже Сара Беннетт, маючи на увазі шість рулонів обгорткового паперу, які вона купила.