Олені, кава, різдвяні подарунки: що купують люди перед закриттям магазинів через карантин – фото
Через локдаун у Великобританії більшість магазинів закрилися на чотири тижні.
У Великій Британії через COVID-19 оголосили повторний локдаун до грудня. З 5 листопада в країні закрили всі ресторани, паби і магазини, крім найнеобхідніших.
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Більшість магазинів не працюватиме 4 тижні, і як тільки люди дізнавалися про карантин – вони відкладали всі свої справи, щоб придбати необхідні їм речі: різдвяні подарунки, парфуми, одяг, каву і шоколад тощо.
Репортери BBC Річард Кейв і Франческа Джиллетт завітали в торговий центр у Мілтон-Кейнсі, щоб подивитися, чим люди запасаються на період закриття магазинів.
Різдвяні олені
"Все за півціни", – каже 40-річна Дженні Холлоуей.
Однакові піжами
"Це остання можливість сходити в магазини. У нас є однакові піжами, щоб носити їх цілий місяць", – жартує Елізабет, тримаючи білизну для себе і однорічного сина Джорджа.
Подарунки до дня народження
"Моєму синові в п'ятницю 18 років" – каже 47-річна няня Роуз Ірогбу.
Светри і штани
"Я отримав премію за свою роботу, тому прийшов за покупками", – говорить 47-річний Філ Рід з Блетчлі.
Шкарпетки, тапки та іграшки
"Я зробив більшу частину покупок на Різдво", – каже 41-річний Електрик Кріс Локк з Лутона.
Шоколад та кава
"Це останній день перед карантином, так що це різдвяні покупки", – ділиться 52-річна Сью, директорка компанії.
Обгортковий папір та Санта Клауси
"Вони не надсилають його через Інтернет", – каже Сара Беннетт, маючи на увазі шість рулонів обгорткового паперу, які вона купила.
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