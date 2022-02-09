Оказался работой Альбрехта Дюрера: купленный за 30 долларов рисунок оценили в 10 миллионов

В 2017 году американец из Массачусетса купил на гаражной распродаже рисунок, который впоследствии оказался настоящей работой немецкого художника Альбрехта Дюрера.

Невероятная находка за 30 долларов

История этого открытия началась в 2019 году. Бостонский коллекционер произведений искусства и консультант лондонского аукционного дома Agnews Gallery Клиффорд Шорер был приглашен на вечеринку в Массачусетсе, но забыл подарок.

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Именно поэтому по дороге он заехал в книжный магазин, где продавались коллекционные издания. Узнав, кто он такой, книготорговец рассказал, что у его друга есть рисунок Дюрера и попросил посмотреть на него. Шорер согласился, хотя и не надеялся, что ему покажут что-нибудь стоящее, ведь в последний раз рисунок этого художника находили более 100 лет назад.

Через несколько недель коллекционер приехал посмотреть на работу. По словам владельца, который не желает разглашать свое имя, он купил рисунок на гаражной распродаже у архитектора. Тогда, в 2017 году, это стоило ему 30 долларов (840 гривен по нынешнему курсу).

Когда Клиффорд посмотрел на работу, он был изумлен ее качеством. "Я думаю, что это либо самая выдающаяся подделка, которую я когда-либо видел, либо настоящий шедевр", – сказал коллекционер владельцу рисунка.

Это было похоже на электрический ток. В моем мире всю свою жизнь я провожу в поисках неизвестных вещей, приводящих к увлекательным исследованиям. Я почувствовал, что был в начале чего-то очень невероятно интересного,

– рассказал Клиффорд Шорер.

Рисунок Альбрехта Дюрера, купленный за 30 долларов / Фото Agnews Gallery

Сколько на самом деле стоит рисунок

После открытия начался 3-летний путь, посвященный тому, чтобы проверить рисунок на оригинальность. Шорер ездил по всему миру, чтобы проконсультироваться с компетентными экспертами. В частности, работа была представлена ​​на круглом столе в Британском музее в Лондоне в декабре 2021 года. Ведущие специалисты осмотрели рисунок, сравнили с другими работами Дюрера и провели технический анализ его возраста.

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Все это позволило определить, что рисунок является оригинальной работой Альбрехта Дюрера "Дева и дитя", созданной около 1503 года. Что касается ориентировочной стоимости, Клиффорд Шорер считает, что это 8-значная сумма – более 10 миллионов долларов (280 миллионов гривен).

"С точки зрения стоимости, я думаю, что нужно сравнивать ее с другими рисунками старых мастеров. Например, с нидерландским художником Лукасом ван Лейденом, чей рисунок в 2018 году продали за 15,6 миллиона долларов (436,7 миллиона гривен по нынешнему курсу, – 24 канал)", – прокомментировал коллекционер.

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