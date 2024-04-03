Море поглотило огромную скалу: очевидец снял момент на камеру

На британском пляже Вест-Бей, что в графстве Дорсет, море поглотило огромную скалу. Произошло это прямо на глазах у туристов.

Жуткий момент удалось записать на видео с помощью дрона одному из очевидцев – Омару Эль-Хаджему.

Смотрите также Работница круизного лайнера рассказала, какие странные поступки совершают пассажиры

В тот день мужчина как раз прогуливался по побережью. На опубликованных кадрах можно увидеть, как часть прибрежной скалы рассыпается, как песчаный замок, и обваливается в море. По словам Омара, местные жители со своими собаками и туристы гуляли рядом, всего в нескольких метрах от эпицентра камнепада.

Как только я приблизил съемку, как скала начала осыпаться. Люди находились совсем рядом, когда несколько тонн горной породы упали в воду,

– вспомнил мужчина.

После инцидента в городском совете Дорсета предупредили о "повышенной угрозе оползней и обвалов скал" в этом районе. Местных жителей и путешественников призвали соблюдать правила безопасности на побережье.

Что произошло на пляже: смотрите видео

Почему так произошло

Как известно, эрозия скал – это естественный процесс формирования береговой линии, однако сейчас он ускоряется из-за изменения климата и повышения уровня мирового океана. От этого страдает около 28% побережья Англии и Уэльса, 19,5% – Северной Ирландии и 19% – Шотландии.

Ранее мы писали, что шеф-повар Расмус Мунк из ресторана Alchemist будет готовить блюда в рамках программы "На краю космоса". Неземные удовольствия получат клиенты ресторана на космическом корабле "Нептун" компании Space Perspective.