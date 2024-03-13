Она решила поделиться самыми забавными, а иногда и странными случаями поведения пассажиров.

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Так, по ее словам, некоторые люди отказываются обуваться и ходят по судну босиком в течение всего времени, пока находятся на борту.

Члены экипажа обычно смеются над пассажирами, которые считают приемлемым ходить по круизному судну без обуви. Гости будут пробираться в магазины и выходить из них босиком. Они даже сочтут уместным пойти в театр без обуви, потому что формально они находятся в помещении. Это отвратительно,

– заявила она.

Люси Саутертон также поделилась своим советом для тех, кто собирается отправиться в круиз в открытое море.

"Я думаю, что самая большая ошибка, которую люди могут совершить во время круиза, - это не быть вежливыми с каждым членом экипажа. Вы не знаете, что вам понадобится и кто из членов экипажа сможет решить ваши проблемы. Ранее уже случалось, что пассажир был невероятно груб с членом экипажа, который впоследствии понадобился ему во время круиза", – добавила британка.

По словам работницы "корабля мечты", у людей будет больше шансов получить бонус или повышение класса обслуживания, если они будут поддерживать дружеские отношения с персоналом.

Ранее пассажира круизного лайнера Viking Cruises возмутили цены на предметы первой необходимости. Очевидно, что товары могут стоить дороже, но такого поворота событий не ожидал никто из туристов.