Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов: ретрофото

30 октября 2021 , 21:55
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Источник:

Mark Susina

Когда в Украине в большинстве своем не знали, что это за праздник, в США люди весело отмечали Хэллоуин. Сегодня странно и забавно смотреть, во что одевались в Америке в этот день, ведь большинство костюмов в 1960-х годах были действительно ужасно плохими.

На ретрофотографиях, которые отыскал энтузиаст и ценитель винтажа Марк Сусина, можно увидеть, как в 1960 годах люди пытались разбавить осеннюю скуку натужным весельем и безрассудством. В ту эпоху люди переодевались просто в то, что было под рукой.

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Поэтому следующая подборка называется – "Как не выбрать самый отстойный Хэллоуинский наряд".


Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina 


Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina


Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina


Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina


Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina


Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina


Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina


Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina


Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina


Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina


Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina


Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina


Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina


Очень странные и плохие костюмы Хэллоуина 1960-х годов / Фото Mark Susina

 

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Автор: Тата Шаргородська