В сети активно распространяют вирусный ролик, в котором хитрая обезьянка украла телефон у мужчины и убежала, чтобы он не мог ее достать. Момент кражи на видео не попал, однако свидетелям удалось снять то, что происходило позже.

Обезьяна забралась на вершину здания, и села там, демонстративно держа чужой телефон в лапах. Похоже, что она насмехалась над беспомощным мужчиной, который никак не мог получить свою вещь обратно.

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Мужчина тоже решил прибегнуть к хитрости и бросил обезьяне пакет с печеньем. Прыткое животное его поймало, и сразу же бросило смартфон на пол. Можно подумать, что она специально украла гаджет, чтобы потом получить за него вкусный выкуп.

Обезьяна украла телефон у мужчины и требовала выкуп: смотрите видео

Некоторые пользователи сети предполагают, что когда мужчина бросил в обезьяну пакетом, она испугалась и случайно выпустила телефон из лап. Однако, другие считают, что животное сознательно обменяло сладости на совершенно ненужный девайс, ведь обезьянка еще немного подумала прежде чем вернуть владельцу его телефон.