Мавпа вкрала у чоловіка телефон і вимагала за нього викуп: смішне відео
У мережі активно поширюють вірусний ролик, в якому хитра мавпочка вкрала телефон у чоловіка та втекла, щоб він не міг її дістати. Момент крадіжки на відео не потрапив, але свідкам вдалося зняти те, що відбувалося пізніше.
Джерело:India
Мавпа вилізла на верхівку будівлі, та сіла там, демонстративно тримаючи чужий телефон в лапах. Схоже, що вона насміхалася з безпомічного чоловіка, який ніяк не міг отримати свою річ назад.
До теми Подруги знімали відео у тікток, але їм завадила справжня мавпа: вона стала зіркою мережі
Чоловік також вирішив вдатися до хитрощів та кинув мавпі пакунок з печивом. Прудка тваринка його зловила, і одразу ж кинула смартфон на підлогу. Можна подумати, що вона спеціально вкрала гаджет, аби потім отримати за нього смачний викуп.
Мавпа вкрала телефон у чоловіка та вимагала викуп: дивіться відео
Користувачі мережі припускають, що коли чоловік кинув у мавпу пакунком, вона налякалася і випадково випустила телефон з лап. Проте, інші вважають, що тварина свідомо обміняла солодощі на зовсім непотрібний їй девайс, адже вона ще якусь мить подумала перед тим, як повернути власнику його телефон.
Поділитися новиною