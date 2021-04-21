У мережі активно поширюють вірусний ролик, в якому хитра мавпочка вкрала телефон у чоловіка та втекла, щоб він не міг її дістати. Момент крадіжки на відео не потрапив, але свідкам вдалося зняти те, що відбувалося пізніше.

Мавпа вилізла на верхівку будівлі, та сіла там, демонстративно тримаючи чужий телефон в лапах. Схоже, що вона насміхалася з безпомічного чоловіка, який ніяк не міг отримати свою річ назад.

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Чоловік також вирішив вдатися до хитрощів та кинув мавпі пакунок з печивом. Прудка тваринка його зловила, і одразу ж кинула смартфон на підлогу. Можна подумати, що вона спеціально вкрала гаджет, аби потім отримати за нього смачний викуп.

Мавпа вкрала телефон у чоловіка та вимагала викуп: дивіться відео

Користувачі мережі припускають, що коли чоловік кинув у мавпу пакунком, вона налякалася і випадково випустила телефон з лап. Проте, інші вважають, що тварина свідомо обміняла солодощі на зовсім непотрібний їй девайс, адже вона ще якусь мить подумала перед тим, як повернути власнику його телефон.