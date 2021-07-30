Обезьяна открывает бутылку и пьет алкоголь в индийском магазине: курьезное видео стало вирусным

Давно известно, что люди произошли от обезьян, и у нас гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Это доказывает и забавная обезьянка из штата Мадхья-Прадеш в Индии, которая недавно угощалась алкогольными напитками в местном магазине.

Это зрелище сняли на видео, которое быстро распространилось по сети. На нем можно увидеть, как обезьяна самостоятельно открыла бутылку зубами, держа ее в лапах, а потом принялась из нее пить.

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Обезьяна открывает бутылку и пьет алкоголь в магазине: смотрите видео

Ролик рассмешил пользователей сети, но они были озадачены реакцией работника этого магазина. Похоже, что мужчину совсем не удивило то, что делает обезьяна. Сначала он попытался обменять бутылку на печенье, а когда пушистый гость не согласился, продавец спокойно продолжил заниматься своими делами.

Оказалось, что обезьяна регулярно заходит в этот магазин, чтобы немного выпить. Работники говорят, что она, вероятно, уже привыкла к алкоголю.

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