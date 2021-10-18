Нужна помощь: 20 курьезных фото животных, которые застряли и не смогли выбраться самостоятельно
Источник:24 канал
Иногда животные ведут себя довольно странно. Заинтересовавшись чем-то, они могут преодолеть практически любой путь. Кажется, что для них нет ничего невозможного, однако, когда приходится возвращаться, у них возникают проблемы.
Герои нашей подборки умудрились застрять в самых разных местах. Они покорили заборы, окна, шкафы, диваны, мусорные баки и многое другое, но выбраться самостоятельно не смогли.
Это интересно Выбираем талисман: животные, которые приносят удачу игрокам в азартных играх
#1
Фото Reddit / GoAskAlice
#2
Фото Reddit / tommybrand
#3
Фото Reddit / wideawaketheysleep
#4
Фото Reddit / hobbitdude13
#5
Фото Reddit / skooba83
#6
Фото Reddit / ItHirtsWhenIP
#7
Фото Bored Panda
#8
Фото Reddit / spreiss
#9
Фото Bored Panda
#10
Фото из твитера mutsuki1931
На тему Оптическая иллюзия: посчитайте котиков на фотографии
#11
Фото Imgur
#12
Фото из твитера urvillageidiot
#13
Фото Reddit / Actually_an_otter
#14
Фото Reddit / Ze-skywalker
#15
Фото Imgur / tumb1
#16
Фото Bored Panda
#17
Фото Reddit / Nolanus
#18
Фото Imgur
#19
Фото Bored Panda
#20
Фото из твитера VolusiaSheriff
На тему Куда уж милее: трогательная подборка фото новорожденных животных, которые заставят вас растаять