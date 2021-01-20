Новый тред в Twitter: фотографии беспардонных диких животных, которые мешают фотографам работать
Фотографировать дикую природу и снимать на камеру живописные пейзажи, удивительные природные явления и редких животных – очень интересное занятие. Однако иногда герои этих сюжетов решают не позировать, а "помогать" фотографам делать их работу.
Пользователь Twitter Хоакин Кампа 17 января запустил в социальной сети новый тред. Он публикует снимки фотографов дикой природы, которые не могут работать из-за того, что им мешают звери. Животные, которые являются героями этих фотографий, ведут себя очень забавно, однако иногда их поведение граничит с наглостью и дерзостью. Развлечения 24 предлагают просмотреть подборку самых смешных фотографий.
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