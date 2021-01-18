Коты – действительно загадочные животные, которых порой бывает трудно понять. Поведение пушистых любимцев вызывает много вопросов, которые касаются неочевидной кошачьей логики. Несмотря на это, их выходки – это еще и прекрасная возможность посмеяться.

Bored Panda подготовили подборку забавных фотографий котов, которые ведут себя крайне странно. На фотографиях домашние любимцы стоят или сидят в позах, которым позавидовали бы любые йоги, загадочно смотрят в одну точку, оказываются в необычных местах и делают много других неожиданных вещей. Смотря на эти снимки, возникает большое количество вопросов, но самый главный среди них – "Что не так с этим котом?".

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"Она кричит, пока я не разрешу присоединиться ко мне в ванной"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Вы когда-то видели, чтобы кот сидел вот так?"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Кот на телевизоре"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Поймал кошку, которая все утро охотилась на насекомых"

Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Что с тобой?"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Она будет так стоять, пока вы не погладите ее"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Жидкий кот"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Он приносит свой мяч в ванную и играет с ним часами, а потом устает и засыпает"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Похоже, что он хочет зайти в дом"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Вот такое выражение лица у моего кота"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Просто смотрим телевизор"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Просто посмотрите на него"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Гусь напугал его"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Что я сделал, чтобы это заслужить?"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Ничего необычного"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Каждый раз, когда я принимаю душ"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Надеюсь, что им удобно"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Это было стратегической ошибкой"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Сижу в комнате, выполняю домашнее задание, и тут такое"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Мой кот смотрит на меня через зеркало"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Кошка, которая не выдерживает одиночества"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Я выбираю салфетку"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Рэджи любит ковры"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Ну окей"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Вот, что получают слишком жадные котики"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Кот моего друга – это что-то особенное"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Он сидит так уже 15 минут. Это начинает меня пугать"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Почему коты такие странные?"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Наша кошка думает, что она пингвин"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Его новая игрушка вызвала экзистенциальный кризис"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Неожиданно"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda

"Я сьел бургер, а мой кот решил, что так будет хорошо"



Что не так с этим котом / Фото BoredPanda