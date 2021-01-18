Что не так с котом: забавные фотографии, на которых домашние любимцы ведут себя очень странно
Коты – действительно загадочные животные, которых порой бывает трудно понять. Поведение пушистых любимцев вызывает много вопросов, которые касаются неочевидной кошачьей логики. Несмотря на это, их выходки – это еще и прекрасная возможность посмеяться.
Bored Panda подготовили подборку забавных фотографий котов, которые ведут себя крайне странно. На фотографиях домашние любимцы стоят или сидят в позах, которым позавидовали бы любые йоги, загадочно смотрят в одну точку, оказываются в необычных местах и делают много других неожиданных вещей. Смотря на эти снимки, возникает большое количество вопросов, но самый главный среди них – "Что не так с этим котом?".
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"Она кричит, пока я не разрешу присоединиться ко мне в ванной"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Вы когда-то видели, чтобы кот сидел вот так?"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Кот на телевизоре"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Поймал кошку, которая все утро охотилась на насекомых"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Что с тобой?"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Она будет так стоять, пока вы не погладите ее"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Жидкий кот"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Он приносит свой мяч в ванную и играет с ним часами, а потом устает и засыпает"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Похоже, что он хочет зайти в дом"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Вот такое выражение лица у моего кота"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Просто смотрим телевизор"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Просто посмотрите на него"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Гусь напугал его"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Что я сделал, чтобы это заслужить?"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Ничего необычного"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Каждый раз, когда я принимаю душ"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Надеюсь, что им удобно"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Это было стратегической ошибкой"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Сижу в комнате, выполняю домашнее задание, и тут такое"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Мой кот смотрит на меня через зеркало"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Кошка, которая не выдерживает одиночества"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Я выбираю салфетку"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Рэджи любит ковры"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Ну окей"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Вот, что получают слишком жадные котики"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Кот моего друга – это что-то особенное"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Он сидит так уже 15 минут. Это начинает меня пугать"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Почему коты такие странные?"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Наша кошка думает, что она пингвин"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Его новая игрушка вызвала экзистенциальный кризис"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Неожиданно"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
"Я сьел бургер, а мой кот решил, что так будет хорошо"
Что не так с этим котом / Фото BoredPanda
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