Фотографувати дику природу і закарбовувати на камеру мальовничі пейзажі, дивовижні природні явища та рідкісних тварин – надзвичайно цікава справа. Проте іноді герої цих сюжетів вирішують не позувати, а "допомагати" фотографам робити їхню роботу.

Користувач Twitter Хоакін Кампа 17 січня запустив у соціальній мережі новий тред. Він публікує знімки фотографів дикої природи не можуть працювати, адже їм заважають звірі. Тварини, які є героями цих світлин, поводять себе дуже кумедно, проте іноді їхня поведінка межує з нахабністю та зухвалістю. Розваги 24 пропонують переглянути добірку найсмішніших фотографій.

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