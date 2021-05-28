Хотел выглядеть стильно: в Новой Зеландии преступник арендовал вертолет, чтобы сдаться полиции

Новозеландская полиция в течение 5 недель разыскивала Джеймса Брайанта, которого обвиняют в вооруженном нападении. В конце концов, мужчина решил сдаться правоохранителям, но сделал это с особым шармом. Он арендовал вертолет и прилетел на нем в отделение полиции в городе Данидин.

Джеймс Брайант прибыл в полицию в сопровождении своего адвоката Артура Тейлора. Защитник рассказал, что во время полета мужчины пили шампанское и ели устрицы. Аренду вертолета Брайант оплатил самостоятельно, потому что "хотел выглядеть стильно".

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Джеймса Брайанта обвиняют в вооруженном нападении, нанесении ножевых ранений, публикации вредоносных сообщений и неявке в суд. Полиция предупредила общественность, что мужчина опасен.

В течение 5 недель он прятался в фермерском поселении Вайанакаруа. Брайант рассказал, что хорошо провел там время и много занимался йогой. Но потом он решил сдаться, когда узнал, что правоохранители публично объявили его опасным преступником и рекомендовали людям не приближаться к нему.



Джеймс Брайант (слева) с Артуром Тейлором / Фото NZ Herald

Именно тогда Брайант обратился к своему знакомому Артуру Тейлору. Когда-то он помогал адвокату с созданием его вебсайта, а сейчас попросил его быть посредником в мирном аресте. Когда мужчины прибыли в участок на вертолете, правоохранители арестовали Брайанта – все прошло спокойно и без происшествий.

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