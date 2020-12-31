Новогоднее: подборка веселых и жизненных комиксов про подготовку и празднования
Период подготовки к новогодним и рождественским праздникам, безусловно, самое атмосферное время в году. Однако, даже в такую волшебную пору с каждым из нас случаются курьезы.
Британский художник-иллюстратор Стив Нельсон создал подборку забавных комиксов о самом праздничном времени в году. Картинки удивляют своей простотой и актуальностью, ведь на них изображены курьезные моменты, которые случались с большинством из нас. Развлечения 24 объединили их в веселую подборку, которая еще больше улучшит ваше настроение в новогодний вечер.
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