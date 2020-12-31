Период подготовки к новогодним и рождественским праздникам, безусловно, самое атмосферное время в году. Однако, даже в такую волшебную пору с каждым из нас случаются курьезы.

Британский художник-иллюстратор Стив Нельсон создал подборку забавных комиксов о самом праздничном времени в году. Картинки удивляют своей простотой и актуальностью, ведь на них изображены курьезные моменты, которые случались с большинством из нас. Развлечения 24 объединили их в веселую подборку, которая еще больше улучшит ваше настроение в новогодний вечер. Смотрите также: Рождественские шутки: подборка смешных новогодних подарков Когда слишком рано захотелось праздничного настроения Подготовка к празднику – дело важное и длительное Выбрать елку проще, чем доставить ее домой Недооценил елку или переоценил гирлянду? Коты VS елочные игрушки: бой года Ходят слухи, что в этих коробках когда-то было печенье Взрослые мальчики также мечтают побывать в Лапландии Домашние животные – первые помощники в упаковке подарков В наше время даже снеговики – хипстеры Кто-то из них не в восторге от своего праздничного костюма "Очень полезные и нужные" подарки от Тайного Санты Кто сказал, что все вечеринки в Zoom – скучные?