Новорічне: добірка веселих і життєвих коміксів про підготовку та святкування
Період підготовки до новорічних та різдвяних свят, безумовно, найатмосферніший час у році. Проте, навіть у таку чарівну пору з кожним із нас трапляються курйози.
Британський художник-ілюстратор Стів Нельсон створив добірку кумедних коміксів про найсвятковіший час у році. Картинки дивують своєю простотою та актуальністю, адже на них зображені курйозні моменти, які траплялися з більшістю з нас. Розваги 24 об'єднали їх у веселу добірку, яка ще більше покращить ваш настрій у новорічний вечір.
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