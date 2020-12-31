Період підготовки до новорічних та різдвяних свят, безумовно, найатмосферніший час у році. Проте, навіть у таку чарівну пору з кожним із нас трапляються курйози.

Британський художник-ілюстратор Стів Нельсон створив добірку кумедних коміксів про найсвятковіший час у році. Картинки дивують своєю простотою та актуальністю, адже на них зображені курйозні моменти, які траплялися з більшістю з нас. Розваги 24 об'єднали їх у веселу добірку, яка ще більше покращить ваш настрій у новорічний вечір.

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