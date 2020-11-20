Хорошая новость для поклонников мира Сильмариллиона и Властелина Колец – новый сборник неизданных историй Джона Толкина готовится к изданию.

В следующем году издательство Harper Collins напечатает неопубликованные ессеи Джона Рональда Толкина, которые рассказывают о мире Средиземья, сообщает The Guardian. Новая книга под названием "Природа Средиземья" затронет темы, которые стали предметом жарких дискуссий поклонников Толкина.

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Книга откроет тайны о зверях Нуменора, географии королевства Гондор, богоподобных духов Средиземья, эльфийском бессмертии и превращении, природе Валаров. А также расскажет, могут ли хоббиты, эльфы и женщины-гномы отращивать бороды.

Для него Средиземье было частью целого мира, который нужно исследовать. В "Природе Средиземья" будут описаны путешествия, которые он совершил, чтобы лучше понять свое уникальное творение. Эта книга – настоящая сокровищница, в которую читатель может заглянуть через плечо профессора Толкина в момент ее открытия,

– поделился Крис Смит, заместитель директора издательства Harper Collins.

Релиз книги запланирован на июнь 2021 года.