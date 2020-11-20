Хороша новина для прихильників світу Сильмариліона та Володаря Кілець – нова збірка неоприлюднених історій Джона Толкіна готується до видання.

Наступного року видавництво Harper Collins надрукує неопубліковані есеї Джона Роналда Толкіна, які розповідають про світ Середзем'я, повідомляє The Guardian. Нова книга під назвою "Природа Середзем'я" стосуватиметься тем, які стали предметом палких дискусій шанувальників Толкіна.

Книга відкриє таємниці про звірів Нуменора, географію королівства Гондор, богоподібних духів Середзем'я, ельфійське безсмертя та перевтілення, природу Валарів. А також розповість чи можуть гобіти, ельфи та жінки-гноми відрощувати бороди.

Для нього Середзем'я було частиною цілого світу, який потрібно досліджувати. У "Природі Середзем'я" будуть описані подорожі, які він здійснив, щоб краще зрозуміти своє унікальне творіння. Ця книга – справжня скарбниця, до якої читач може зазирнути через плече професора Толкіна у момент її відкриття,

– поділився Кріс Сміт, заступник директора видавництва Harper Collins.

Реліз видання запланований на червень 2021 року.