Ночная парикмахерша: морская свинка отгрызла владелице прядь волос, пока та спала
Источник:тикток garasullivan
Владельцы домашних животных всегда заботятся о своих любимцах, и порой они хотят отблагодарить тем же. Вероятно, именно это произошло с Гарой Салливан, морская свинка которой решила подстричь хозяйку ночью.
Этой историей женщина поделилась в тиктоке, и видео с рассказом стало вирусным. Странная прическа принесла Гаре и морской свинке породы скинни Габби более 7 миллионов просмотров.
Это интересно Купаются в деньгах: забавные фото котов, которые позируют с кучей наличныхЗаметим! Морские свинки породы скинни отличаются от тех, которых вы привыкли видеть. Шерсть растет у них только на мордочке и лапках, а на туловище ее нет. Поэтому их часто называют голыми.
Гара рассказала, что иногда спит со своей любимицей на полу. В одну из таких ночей она проснулась, чтобы сходить в уборную, но мельком увидела себя в зеркале. Ее прическа несколько изменилась – не хватало пряди волос.
Оказалось, что пока Гара спала, ее любимица отгрызла хозяйке челку. Женщина нашла волосы на полу. Она подчеркнула, что Габби не ела волосы, а лишь откусила их. Похоже, морской свинке просто не нравилась прическа Гарри.
Пользователи тиктока оценили рассказ женщины. Они закрепили за Габби звание "ночной парикмахерши" и пытались найти объяснение ее поступка:
- "Она хотела, чтобы ты была похожа на нее";
- "Если у меня нет волос, ни у кого их не будет";
- "Возможно, она хотела, чтобы ты лучше видела. Морские свинки стригут друг друга, чтобы шерсть не попадала в глаза";
- "Она та подружка, которая не может позволить тебе выглядеть лучше ее".