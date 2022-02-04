Произведение искусства из чистого золота

Куб создал немецкий художник Николас Кастелло. Установление его произведения среди знаменитого парка стало рекламным ходом, призванным привлечь внимание к его собственной криптовалюте Castello Coin.

Это интересно Полвека простояла на камине: старая статуэтка оказалась ценным произведением искусства

На изготовление куба у художника ушло более 4500 часов. Для этого он использовал чистое 24-каратное золото 999-й пробы. Учитывая вес 186 килограммов и рыночную цену драгоценного металла, арт-объект оценивают в 11,7 миллиона долларов (330,7 миллиона гривен).

Куб из чистого золота в парке Нью-Йорка / Фото Николаса Кастелло

Куб был изготовлен на художественном литейном заводе H. Rüetschi в Швейцарии. Для воплощения проекта в жизнь понадобилась особая печь ручной работы. Чтобы расплавить золотые слитки, ее нагрели до 1100 градусов.

Еще никогда в истории человечества такое огромное количество золота не отливали в один объект. Золото – это вечный металл. Символ солнца, света, добра,

– поделился Николас Кастелло.

Золотой куб презентовали на торжественном ужине / Фото Николаса Кастелло

Сначала куб презентовали на частном ужине в Cipriani's, который посетили немало знаменитостей. После этого его разместили в Центральном парке под наблюдением группы охранников.

Установка золотого куба в Центральном парке Нью-Йорка: смотрите видео

По словам венской галеристки Лизы Кандлхофер, присутствовавшей на презентации, этот куб является своеобразным коммюнике между культурной экосистемой 21-го века, основанной на криптографии, и давним миром, которым правило золото.

Реакция публики

Золотой куб в Центральном парке Нью-Йорка / Фото Daily Mail

Мнения жителей Нью-Йорка по поводу такого ценного художественного объекта разделились. Одни были поражены красотой и роскошью куба и восхищались его видом и переливами.

Другие же назвали такое искусство расточительностью, учитывая уровень бедности в Нью-Йорке. Они считают, что 11 миллионов долларов можно было потратить на развитие инфраструктуры города и помощь его безработным, бездомным и бедным жителям.

Николас Кастелло со своим творением / Фото Sandra Mika