Витвір мистецтва із чистого золота

Куб створив німецький художник Ніколас Кастелло. Встановлення його витвору посеред славнозвісного парку стало рекламним ходом, покликаним привернути увагу до його власної криптовалюти Castello Coin.

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На виготовлення куба у митця пішло понад 4500 годин. Для цього він використав чисте 24-каратне золото 999-ї проби. Зважаючи на вагу у 186 кілограмів та ринкову ціну коштовного металу, артоб'єкт оцінюють у 11,7 мільйона доларів (330,7 мільйона гривень).

Куб з чистого золота у парку Нью-Йорка / Фото Ніколаса Кастелло

Куб був виготовлений на художньому ливарному заводі H. Rüetschi у Швейцарії. Для втілення проєкту у життя, знадобилася особлива піч ручної роботи. Щоб розплавити золоті злитки, її нагріли до 1100 градусів.

Ще ніколи в історії людства таку величезну кількість золота не відливали в один об'єкт. Золото – це вічний метал. Символ сонця, світла, добра,

– поділився Ніколас Кастелло.

Золотий куб презентували на урочистій вечері / Фото Ніколаса Кастелло

Спочатку куб презентували на приватній вечері у Cipriani's, на яку завітали чимало знаменитостей. Після цього його розмістили у Центральному парку під наглядом групи охоронців.

Встановлення золотого куба у Центральному парку Нью-Йорка: дивіться відео

За словами віденської галеристки Лізи Кандлхофер, яка була присутня на презентації, цей куб є своєрідним комюніке між культурною екосистемою 21-го століття, заснованої на криптографії, та давнім світом, яким правило золото.

Реакція публіки

Золотий куб у Центральному парку Нью-Йорка / Фото Daily Mail

Думки мешканців Нью-Йорка щодо такого коштовного мистецького об'єкта розділилися. Одні були вражені красою та розкішшю куба та захоплювалися його виглядом та переливами.

Інші ж назвали таке мистецтво марнотратством, враховуючи рівень бідності у Нью-Йорку. Вони вважають, що 11 мільйонів доларів можна було витратити на розвиток інфраструктури міста та допомогу його безробітнім, безпритульним та бідним жителям.

Ніколас Кастелло зі своїм творінням / Фото Sandra Mika

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