Никогда не поздно: 95-летняя бабушка с внуком разрывают сеть фото в забавных костюмах

С возрастом люди довольно часто прекращают веселиться так, как делали это в молодости. Но 95-летняя Полин Кана доказывает, что старость – это совсем не повод прощаться с развлечениями. Более того, вместе со своим внуком Россом Смитом она может дать фору даже беззаботным подросткам.

Чаще всего, когда Полин с Россом проводят время вместе, они снимают забавные видео или фотографируются в веселых тематических костюмах. Конечно, своими развлечениями они делятся в интернете, и за несколько лет такой деятельности завоевали десятки тысяч фанатов. Это неудивительно – фотографии бабушки и внука способны развеселить любого. Посмотрите и вы – Развлечения 24 отобрали для вас 20 самых смешных образов этой парочки.

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