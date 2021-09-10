Никогда не поздно: 95-летняя бабушка с внуком разрывают сеть фото в забавных костюмах
Источник:инстаграм smoothsmith8
С возрастом люди довольно часто прекращают веселиться так, как делали это в молодости. Но 95-летняя Полин Кана доказывает, что старость – это совсем не повод прощаться с развлечениями. Более того, вместе со своим внуком Россом Смитом она может дать фору даже беззаботным подросткам.
Чаще всего, когда Полин с Россом проводят время вместе, они снимают забавные видео или фотографируются в веселых тематических костюмах. Конечно, своими развлечениями они делятся в интернете, и за несколько лет такой деятельности завоевали десятки тысяч фанатов. Это неудивительно – фотографии бабушки и внука способны развеселить любого. Посмотрите и вы – Развлечения 24 отобрали для вас 20 самых смешных образов этой парочки.
Это интересно Сумасшедшие пари и самые странные ставки, которые делали игроки в азартных играх
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
Обратите внимание Пушистый дон Корлеоне: представительный свадебный кот стал звездой сети – забавные фото
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
Смотрите также Как наши дедушки и бабушки используют современные технологии: забавная подборка