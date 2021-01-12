Nike выпустил кроссовки, посвященные китайской еде: как они выглядят и сколько стоят – фото
Бренд спортивной одежды Nike представил новую модель кроссовок с неожиданным дизайном.
Американская компания Nike выпустила новую модель кроссовок Nike SB Dunk Low Street Hawker, посвященных китайской культуре, в частности пищи, сообщают Развлечения 24.
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Дизайнером новых кроссовок стал Джейсон Денг – художник из города Гуанчжоу в Китае. Создавая дизайн, он использовал технику акварельной росписи. Он эстетично соединил шесть традиционных блюд из шести различных китайских городов. Среди них – несколько видов лапши, суп из зеленой фасоли, суп из барана и пончики. Кроме изображений пищи, присутствуют и другие элементы дизайна, связанные с китайской культурой – деревянные палочки, медные монеты и иероглифы.
Вид правого и левого кроссовка кардинально отличается цветовой гаммой, элементами дизайна и даже использованными материалами.
Как выглядят новые кроссовки / Фото Nike
Новые Nike SB Dunk Low Street Hawker появятся в продаже на официальном сайте Nike 22 января и будут стоить 110 долларов (3 100 гривен).
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