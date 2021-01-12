Бренд спортивного одягу Nike представив нову модель кросівок з неочікуваним дизайном.

Американська компанія Nike випустила нову модель кросівок Nike SB Dunk Low Street Hawker, присвячених китайській культурі, зокрема їжі, повідомляють Розваги 24.

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Дизайнером нових кросівок став Джейсон Денг – художник із міста Гуанчжоу в Китаї. Створюючи дизайн, він використовував техніку акварельного розпису. Він естетично поєднав шість традиційних страв з шести різних китайських міст. Серед них – кілька видів локшини, суп з зеленої квасолі, суп з барана та пончики. Крім зображень їжі, присутні й інші елементи дизайну, пов'язані з китайською культурою – дерев'яні палички, мідні монети та ієрогліфи.

Вигляд правого та лівого кросівка кардинально відрізняється кольоровою гамою, елементами дизайну та навіть використаними матеріалами.











Як виглядають нові кросівки / Фото Nike

Нові Nike SB Dunk Low Street Hawker з'являться у продажу на офіційному сайті Nike 22 січня та коштуватимуть 110 доларів (3 100 гривень).