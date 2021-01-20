Инди Меллинк из Нидерландов считает, что гендерное неравенство в картах – это вопиющая несправедливость. Поэтому она придумала нейтральную с гендерной точки зрения колоду карт, в которой отпадает необходимость в королях, дамах и валетах.

Как сообщает INews, жительница Нидерландов придумала гендерно-нейтральную колоду игральных карт. По ее мнению, иерархия, завязанная на половой принадлежности "персонажей" колоды, давно устарела. Король не может быть важнее дамы, и потому вместо привычного набора из короля, дамы и валета в ее колоде используется золото, серебро и бронза.

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23-летняя Инди Меллинк из Угстгеста – выпускница факультета судебной психологии и заядлый игрок в карты. Во время очередной игры она задала вопрос – почему мужчина-монарх автоматически должен иметь более высокую ценность, чем женщина. Мыслями о том, что гендерное неравенство в картах – это несправедливость, и при этом никто не обращает на это внимания, она поделилась со своим отцом и братьями, которые поддержали девушку.

Поэтому при поддержке близких людей, Инди Меллинк разработала новую колоду, переработав дизайн карт. На новых картах изображены золотые слитки, серебряные монеты и бронзовый щит. Она назвала эту систему GSB (Gold, Silver, Bronze).

Началось все с колоды карт для семьи. Затем Инди разработала колоды для друзей и родственников. А впоследствии выпустила 1500 колод, которыми заинтересовались покупатели из Бельгии, Германии, Франции и Америки. Глава голландской ассоциации бриджа Берит ван Доббенбург похвалила Инди за инициативу, но пояснила, что мгновенно перейти на эти колоды в Ассоциации не получится, ведь для этого придется менять все правила, а люди к этому пока не готовы.

Если у нас есть такая иерархия, где король стоит выше королевы, то это тонкое неравенство влияет на людей и в повседневной жизни, потому что это просто еще один способ сказать "Эй, ты менее важен",

– пояснила девушка.

Даже такое тонкое неравенство играет большую роль

Замечательно, что кто-то в таком возрасте заметил это. Это новое поколение,

– комментирует Берит ван Доббенбург, председатель голландской ассоциации бриджа.