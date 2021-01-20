Інді Меллінк з Нідерландів вважає, що гендерна нерівність в картах – це кричуща несправедливість. Тож вона придумала нейтральну з гендерної точки зору колоду карт, у якій відпадає необхідність в королях, дамах і валетах.

Як повідомляє INews, мешканка Нідерландів придумала гендерно-нейтральну колоду гральних карт. На її думку, ієрархія, зав'язана на статевій приналежності "персонажів" колоди, давно застаріла. Король не може бути важливіше дами, і тому замість звичного набору з короля, дами та валета в її колоді використовується золото, срібло і бронза.

Читайте також 5 захопливих головоломок, які можна замовити на Aliexpress

23-річна Інді Меллінк з Угстгеста – випускниця факультету судової психології та завзята гравчиня в карти. Під час чергової гри вона поставила запитання – чому чоловік-монарх автоматично повинен мати вищу цінність, ніж жінка. Думками про те, що гендерна нерівність в картах – це несправедливість, і при цьому ніхто не звертає на неї уваги, вона поділилася зі своїм батьком і братами, які підтримали дівчину.

Тож за підтримки близьких людей, Інді Меллінк розробила нову колоду, переробивши дизайн карт. На нових картах зображені золоті злитки, срібні монети та бронзовий щит. Вона назвала цю систему GSB (Gold, Silver, Bronze).

Почалося все з колоди карт для сім'ї. Потім Інді розробила колоди для друзів та родичів. А згодом випустила 1500 колод, якими зацікавилися покупці з Бельгії, Німеччини, Франції та Америки. Глава голландської асоціації бриджу Беріт ван Доббенбург похвалила Інді за ініціативу, але пояснила, що миттєво перейти на ці колоди у Асоціації не вийде, адже для цього доведеться міняти всі правила, а люди до цього поки не готові.

Якщо у нас є така ієрархія, де король стоїть вище королеви, то ця тонка нерівність впливає на людей і у повсякденному житті, тому що це просто ще один спосіб сказати "Привіт, ти менш важливий",

– пояснила дівчина.

Навіть така тонка нерівність відіграє велику роль

Чудово, що хтось у такому віці помітив це. Це нове покоління,

– коментує Беріт ван Доббенбург, голова голландської асоціації бриджу.