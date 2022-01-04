Как неудобно получилось: в спецэпизоде "Гарри Поттера" Эмму Уотсон перепутали с Эммой Робертс

В фильме "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс" внимательные фанаты нашли ошибку. Во фрагменте об Эмме Уотсон, на экране показали детское фото другой актрисы.

Поклонники франшизы о Гарри Поттере 1 января внимательно смотрели долгожданный спецэпизод "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс". От зоркого глаза любителей "поттерианы" не смогла скрыться ошибка, которую допустили создатели ленты.

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В одной из сцен, где рассказывалось об Эмме Уотсон, которая сыграла Гермиону Грейнджер, использовали детскую фотографию другой актрисы – американки Эммы Робертс, известной по фильмам "Крик", "Мы – Миллеры", сериала "Американская история ужасов". Снимок с ложным кадром выложила в твиттер одна из зрительниц. Она добавила к нему точно такое же фото, которое было опубликовано в инстаграме Эммы Робертс.

Фото из ленты "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс" / Фото из твиттера mania

Авторы спецэпизода "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс" признали, что совершили ошибку. Продюсеры заявили, что скоро появится новая версия с правильным фото и подписью.

Внимательные поклонники Гарри Поттера! Вы привлекли наше внимание к ошибке редактирования неправильно помеченной фотографии. Скоро появится новая версия,

– говорится в заявлении.

"Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс": трейлер

Премьера специального эпизода "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс" состоялась 1 января. Большинство актеров франшизы собрались вместе впервые с момента выхода восьмого фильма в 2011 году.