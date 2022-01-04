Поклонники франшизы о Гарри Поттере 1 января внимательно смотрели долгожданный спецэпизод "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс". От зоркого глаза любителей "поттерианы" не смогла скрыться ошибка, которую допустили создатели ленты.
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В одной из сцен, где рассказывалось об Эмме Уотсон, которая сыграла Гермиону Грейнджер, использовали детскую фотографию другой актрисы – американки Эммы Робертс, известной по фильмам "Крик", "Мы – Миллеры", сериала "Американская история ужасов". Снимок с ложным кадром выложила в твиттер одна из зрительниц. Она добавила к нему точно такое же фото, которое было опубликовано в инстаграме Эммы Робертс.
Фото из ленты "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс" / Фото из твиттера mania
Авторы спецэпизода "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс" признали, что совершили ошибку. Продюсеры заявили, что скоро появится новая версия с правильным фото и подписью.
Внимательные поклонники Гарри Поттера! Вы привлекли наше внимание к ошибке редактирования неправильно помеченной фотографии. Скоро появится новая версия,
– говорится в заявлении.
"Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс": трейлер