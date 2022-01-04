Шанувальники франшизи про Гаррі Поттера 1 січня уважно дивились довгоочікуваний спецепізод "Гаррі Поттер 20 років потому: повернення до Гоґвортсу". Від пильного ока любителів "поттеріани" не змогла сховатися помилка, яку допустили творці стрічки.

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В одній зі сцен, де оповідалося про Емму Вотсон, яка зіграла Герміону Грейнджер, використали дитячу фотографію іншої актриси – американки Емми Робертс, відомої за фільмами "Крик", "Ми – Міллери", серіалу "Американська історія жахів". Знімок з помилковим кадром виклала у твітер одна з глядачок. Вона додала до нього точно таке ж фото, яке було опубліковане в інстаграмі Емми Робертс.

Фото зі стрічки "Гаррі Поттер 20 років потому: повернення до Гоґвортсу" / Фото з твітеру mania

Автори спецепізоду "Гаррі Поттер 20 років потому: повернення до Гоґвортсу" визнали, що зробили помилку. Продюсери заявили, що скоро з'явиться нова версія з правильним фото і підписом.

Уважні шанувальники Гаррі Поттера! Ви привернули нашу увагу до помилки редагування неправильно позначеної фотографії. Скоро з'явиться нова версія,

– йдеться в заяві.

"Гаррі Поттер 20 років потому: повернення до Гоґвортсу": трейлер

Прем'єра спеціального епізоду "Гаррі Поттер 20 років потому: повернення до Гоґвортсу" відбулася 1 січня. Більшість акторів франшизи зібралися разом вперше з моменту виходу восьмого фільму в 2011 році.