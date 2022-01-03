В начале 2021 года в Австралии компания Marvel Studios начала съемки фильма "Тор: Любовь и гром". Это будет двадцать девятая картина кинематографической вселенной Marvel.

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Создатели фильма и актеры время от времени показывают процесс съемок, публикуя в сети фотографии. Таким образом, авторы "Тор: Любовь и гром" дразнят своих поклонников и приоткрывают завесу тайны, что же Тайка Вайтити приготовил для своего второго фильма.

3 января актриса Тесса Томпсон опубликовала на своей странице селфи в образе Валькирии. Стоит отметить, что костюм героини претерпел изменений по сравнению с тем, что носила Валькирия в первой части ленты. Броня Валькирии теперь состоит из черно-белых элементов, кроме того, изменилась и прическа.

Образ Тессы Томпсон в фильме "Тор: Рагнарек" / Фото кадр из ленты "Тор: Рагнарек"

"Тор: Любовь и гром" является продолжением фильмов "Тор", "Тор: Царство тьмы" и "Тор: Рагнарек". Сценаристом и режиссером ленты снова стал Тайка Вайтити. К главным ролям вернутся всем знакомые актеры:

Крис Хемсворт – сыграет бога Грома;

Натали Портман – повторит роль Джейн Фостер;

Рассел Кроу – воплотит образ бога Зевса.

Премьера ленты "Тор: Любовь и гром" в Украине запланирована на 7 июля 2022 года.