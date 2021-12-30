Чтобы вы не потерялись в огромном разнообразии, предлагаем список лучших рождественских и новогодних фильмов всех времен по версии американского канала Fox News. Об "Один дома" и "Гринче" вы вряд ли забудете, так что мы выбрали из представленного топа не самые очевидные ленты, которые помогут весело провести праздники.

Это интересно Коробка с историей: братья из США передарят друг другу те же конфеты уже 34 года

"Рождественская история"

Фильм "Рождественская история" 1983 года рассказывает о милом мальчике Ральфи Паркере, который конфликтует с хулиганом Скутом Фаркусом и мечтает увидеть под елкой пистолет, как у героя любимой телепередачи. Его родители против такого подарка, поэтому Ральф решает получить его по-другому.

Трейлер к фильму "Рождественская история": смотрите видео

"Чудо на 34-й улице"

"Чудо на 34-й улице" – кино, которое до сих пор не утратило своей популярности с 1947 года. Фильм рассказывает о Санта-Клаусе, которого приглашают сыграть роль самого себя в большом нью-йоркском универмаге. История поворачивается так, что Санта вынужден доказывать, что он настоящий.

Трейлер "Чудо на 34-й улице": смотрите видео

"Рождественская история"

"Рождественская история" 2009 года – классический рассказ Чарльза Диккенса об Эбенезере Скрудже. Она наполнена важными уроками для каждого и доказывает, что на Рождество даже самый упрямый скряга может превратиться в доброго и заботливого человека.

Трейлер "Рождественская история": смотрите видео

"Новая рождественская сказка"

"Новая рождественская сказка" 1988 года – это адаптация той же истории Диккенса, рассказанная на более современный манер. В центре сюжета – эгоистический и циничный руководитель бизнеса Фрэнк Кросс. К нему наведываются рождественские привидения, которым все же удается превратить Фрэнка в хорошего человека.

Трейлер "Новая рождественская сказка": смотрите видео

"Санта-Клаус"

Фильм "Санта-Клаус" рассказывает о продавце Скотте Келвине, который готовится к приезду сына на Рождество. На своем чердаке он находит незнакомого дедушку и случайно сталкивает его вниз. Старик оказался настоящим Санта-Клаусом, поэтому теперь Скотту нужно помочь ему и спасти праздник.

Трейлер "Санта-Клаус": смотрите видео

"Реальная любовь"

"Реальная любовь" – это 10 историй о любви, пропитанных праздничным настроением. Именно то, что нужно для романтического новогоднего вечера.

Трейлер "Реальная любовь": смотрите видео

"Рождественские каникулы"

"Рождественские каникулы" 1989 года – невероятно смешной и душевный фильм для семейного просмотра. Праздничные приключения знаменитой семьи Грисвольдов можно назвать стихийным бедствием, но от этого только веселее.

Трейлер "Рождественские каникулы": смотрите видео

"Эльф"

Фильм "Эльф" – еще одна лента, ставшая рождественской классикой. История забавного и трогательного объединения отца с сыном становится особенно актуальной в праздники, когда семьи собираются вместе.

Трейлер "Эльф": смотрите видео

"Крепкий орешек"

Несмотря на то, что фильм "Крепкий орешек" по сюжету сложно назвать новогодним, десятки тысяч людей возвращаются к нему именно в этот период. Джон Макклейн не только расправился с террористами и спас заложников, но и обеспечил великолепные рождественские вечера семьям со всего мира.

Трейлер "Крепкий орешек": смотрите видео