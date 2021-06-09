Ожидание и реальность: 20 людей, которых разочаровали покупки в интернете

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Все уже давно оценили прелести онлайн-шопинга, ведь это удобно, практично и занимает гораздо меньше времени, чем традиционные походы по магазинам. Особенно актуальными покупки в интернете стали во время пандемии, ведь это был один из немногих доступных способов что-то купить.