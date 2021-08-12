Как Netflix, только Nestflix: американка запустила сервис для ненастоящих фильмов и сериалов
Источник:The Verge
У стриминговой платформы Netflix появился сайт-двойник. На нем представлены вымышленные фильмы и сериалы.
Nestflix – это платформа для ненастоящих фильмов и сериалов, которые смотрели или обсуждали герои реальных фильмов. Ее запустила дизайнер из Аризоны Линн Фишер.
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Сервис очень похож на Netflix. Он содержит полноценный каталог с поиском, описание со списком актеров, кадры, а также информацию о том, в каком реальном фильме упоминалось конкретно взятое кино или сериал. На сайте размещена достаточно объемная коллекция вымышленных фильмов и сериалов – там представлено более 400 фильмов:
- гангстерский боевик "Ангелы с грязными душами" из ленты "Один дома" (любимый фильм Кевина Маккаллистера);
- "Дебил Джек" из "Солдат неудачи";
- "Свадебная невеста" из сериала "Как я встретил вашу маму"
- шпионский триллер "Уровень тревоги: полночь" с Майклом Скоттом из "Офиса";
- сиквелы "Титаника" и "Умницы Уилла Гантинга" и др.
День запуска! Ты такой же, как я, и любишь фальшивый фильм внутри фильма? Или шоу в рамках шоу? Проверьте на Nestflix: единой платформе для ваших любимых вложенных фильмов и телешоу.
К сожалению ничего кроме скриншотов посмотреть не удастся – фильмы то фейковые.
Nestflix – платформа для ненастоящих фильмов и сериалов / Фото скриншот
Сиквел "Титаника" / Фото скриншот
"Ангелы с грязными душами" из ленты "Один дома" / Фото скриншот
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