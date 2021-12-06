Неожиданный поворот: 15 раз, когда люди заметили что-нибудь странное, и показали это в интернете
Источник:Reddit
Жизнь всегда найдет чем удивить даже тех людей, которые, кажется, видели уже все. Иногда случаются настолько странные или курьезные ситуации, что поразят даже самого большого скептика.
На развлекательном портале Reddit есть отдельный раздел 2 Health Bars, созданный для таких случаев. Там люди публикуют фото, которым довольно сложно найти обьяснения. Развлечения 24 подготовили подборку самых интересных и забавных из них.
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Инкогнито
Фото Reddit / 710Dab byDuck
"Печенье с печеньем"
Фото Reddit/Scaulbylausis
"Тройная улитка"
Фото Reddit
"Кто-то пытался ворваться в магазин запчастей у моего дома"
Фото Reddit / cyborgwaffle
"Это дерево каждый год добавляло слои нового дерева"
Фото Reddit / saurabhred
"Сегодня мой парень случайно отбил ухо статуэтке собаки, которая была у него 12 лет. Внутри есть еще одна собака. У меня так много вопросов"
Фото Reddit / TheLawsy
"Сосульки вплелись в сетку"
Фото Reddit / djSanta1
"У них там бассейн в бассейне в подводном мире"
Фото Reddit / Ryan5259m8
"На этом яблоке есть яблоко"
Фото Reddit / EvilLemons01
"Они эволюционируют"
Фото Reddit / ebilgenius
"Клюв утки похож на утку"
Фото Reddit / MasonAtor19
"Какаду, как ни крути"
Фото Reddit / Xarben
"Этот мужчина был рожден для этой работы"
Фото Reddit / Deep_Glue_Sea
"На собачьем ухе – другая собака"
Фото Reddit / davideftw
"У маскота-рыбы больше слоев, чем кажется"
Фото Reddit / Tharaman
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