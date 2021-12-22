Даже при виде десятков картин с их изображениями нам все равно довольно трудно представить, какими на самом деле были известные политики и люди искусства. И хотя они жили в те времена, когда еще не изобрели фотографию, увидеть их в более реалистичном виде все же возможно.
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Для этого энтузиаст Хидрелли Диао с помощью нейросетей и фоторедакторов превратил давние портреты и скульптуры в фото, которые позволяют увидеть, какими эти деятели могли бы быть сегодня. Результат действительно удивляет, ведь существенно противоречит тому, что мы привыкли видеть на протяжении многих лет.
Королева Елизавета I
Калигула
Нефертити
Октавиан Август
Мария Антуанетта
Мона Лиза
Рембрандт
Уильям Шекспир
Джордж Вашингтон
Сандро Боттичелли
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