Художник под ником Cybriss работает с компьютерными технологиями, чтобы получить желаемый эффект на атмосферных картинах. Благодаря программам неизвестный художник создает мягкое освещение или помещает на изображения сюрреалистические предметы.

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Яркие штрихи на пастельном фоне создают особое ощущение от произведений художника – густой туман, мягкая трава или ветви, переплетающиеся со светом, создают атмосферу потустороннего мира.

Сюрреалистический пейзаж / Фото Cybriss

Например, в одной композиции Cybriss размещает 4 светила, которые летают над землей, а в другой – располагает одинокий купол, из которого льется свет на пустую равнину.

Изображение художника / Фото Cybriss

Мое искусство в значительной степени вдохновлено научно-фантастическими книгами и фильмами и сюрреализмом. Я создаю волшебные миры, чтобы помочь уму расслабиться,

– рассказал Cybriss.

Что известно о сюрреализме Это направление в искусстве зародилось в 20-х годах ХХ века. Сюрреализм отрицает принятые формы жизни, цивилизации, техники и культуры. Художники-сюрреалисты опираются на бессознательный опыт – сны, интуицию или бред, чтобы постичь и выразить что-то бесконечное и вечное.

Изображение художника / Фото Cybriss

Сюрреалистический пейзаж / Фото Cybriss

Сюрреалистический пейзаж / Фото Cybriss