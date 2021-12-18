Художник під ніком Cybriss працює з комп’ютерними технологіями, щоб отримати бажаний ефект на атмосферних картинах. Завдяки програмам невідомий митець створює м’яке освітлення чи поміщає на зображення сюрреалістичні предмети.

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Яскраві штрихи на пастельному тлі створюють особливе відчуття від творів митця – густий туман, м’яка трава чи гілки, які переплітаються зі світлом, створюють атмосферу потойбіччя.

Сюрреалістичний пейзаж / Фото Cybriss

Наприклад, в одній композиції Cybriss розміщує 4 світила, які літають над землею, а в іншій – розташовує одинокий купол, з якого ллється світло на пусту рівнину.

Зображення художника / Фото Cybriss

Моє мистецтво в значною мірою натхнене науково-фантастичними книгами та фільмами та сюрреалізмом. Я створюю чарівні світи, щоб допомогти розуму розслабитися,

– розповів Cybriss.

Що відомо про сюрреалізм Цей напрям у мистецтві зародився у 20-х роках ХХ століття. Сюрреалізм заперечує прийняті форми життя, цивілізації, техніки та культури. Митці-сюрреалісти опираються на несвідомий досвід – сни, інтуїцію чи марення, щоб осягнути та виразити щось нескінченне та вічне.

Зображення художника / Фото Cybriss

Сюрреалістичний пейзаж / Фото Cybriss

Сюрреалістичний пейзаж / Фото Cybriss