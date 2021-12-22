Навіть побачивши десятки картин з їхніми зображеннями, нам все одно досить важко уявити, якими насправді були відомі митці та політики. І хоч вони жили у ті часи, коли ще не винайшли фотографію, побачити їх у більше реалістичному вигляді все ж можливо.

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Для цього ентузіаст Гідрелі Діао за допомогою нейромереж та фоторедакторів, перетворив давні портрети і скульптури у фото, які дозволяють побачити, якими ці діячі могли б бути сьогодні. Результат і справді дивує, адже суттєво суперечить тому, що ми звикли бачити протягом багатьох років.

Королева Єлизавета I

Калігула

Нефертіті

Октавіан Август

Марія Антуанетта

Мона Ліза

Рембрандт

Вільям Шекспір

Джордж Вашингтон

Сандро Боттічеллі

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Марк Аврелій

Юлій Цезар

Генріх VIII

Вольфганг Моцарт

Наполеон Бонапарт

Александр Македонський

Вінсент Ван Гог

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