Навіть побачивши десятки картин з їхніми зображеннями, нам все одно досить важко уявити, якими насправді були відомі митці та політики. І хоч вони жили у ті часи, коли ще не винайшли фотографію, побачити їх у більше реалістичному вигляді все ж можливо.
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Для цього ентузіаст Гідрелі Діао за допомогою нейромереж та фоторедакторів, перетворив давні портрети і скульптури у фото, які дозволяють побачити, якими ці діячі могли б бути сьогодні. Результат і справді дивує, адже суттєво суперечить тому, що ми звикли бачити протягом багатьох років.
Королева Єлизавета I
Калігула
Нефертіті
Октавіан Август
Марія Антуанетта
Мона Ліза
Рембрандт
Вільям Шекспір
Джордж Вашингтон
Сандро Боттічеллі
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