Неизвестные известные вещи: в сети показали обратную сторону предметов, которые видели миллионы

Многие из этих предметов спереди видели миллионы. Но знаете ли вы, как выглядят они с другого ракурса?

Туристам всегда показывают лишь парадную сторону тех или иных памятников архитектуры или известных вещей в музеях. Все что нужно зрителям – великолепно украшенные фасады, тщательно поставленные шоу, идеально накрашенные лица.

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Однако многих из нас интересует, а что же там за кулисами, как выглядит оборотная сторона вещей – настоящая. Развлечения 24 предлагают посмотреть на задние ракурсы, которые помогают лучше понять саму суть вещей.

1. Голова Тутанхамона

Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото из соцсетей

2. Космический скафандр

Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото из соцсетей

3. Солнечное затмение

Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото из соцсетей

4. "Золотое селфи" Эллен Дедженерес на церемонии вручения "Оскара"

Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото из соцсетей

5. Сцена театра

Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото из соцсетей

6. Джоконда

Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото из соцсетей

7. Русалочка в Копенгагене

Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото из соцсетей

8. Египетские пирамиды

Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото из соцсетей

9. Великий Будда Камакуры

Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото Alamy

10. Надпись Hollywood

Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото из соцсетей

11. Акула из фильма "Челюсти"

Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото из соцсетей

12. Древнеегипетский сфинкс

Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото Alamy

13. Обратная сторона Луны

Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото из соцсетей

14. Венера Милосская

Оборотная сторона предметов, которые видели миллионы людей / Фото из соцсетей