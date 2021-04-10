После того как короткие кадры танца Земо в третьей серии сериала "Сокол и Зимний Солдат" стали вирусными, поклонники в сети начали требовать выпуска "Земо-вырезки". Поэтому студия Marvel выпустила расширенную версию этой сцены.

После премьеры эпизода из ночного клуба поклонники сериала запустили в социальных сетях хэштег #ReleaseTheZemoCut с требованием обнародовать танцы барона Земо. Буквально за неделю они добились своего – Marvel прислушалась к просьбам фанатов и выпустила часовую версию танцев барона Земо.

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По сюжету, злодей барон Земо в исполнении Даниэля Брюля сбежал из тюрьмы и отправился на встречу с информатором в клуб. Попав на танцпол, Земо решил, что можно немножко расслабиться и потанцевать. Стоит добавить, что этой сцены не было в сценарии: Брюль просто увидел веселую толпу и подумал, что его герой после стольких лет заточения захотел бы повеселиться.

Впоследствии Даниэль Брюль прокомментировал истерию, вызванную его танцами, дразня фанатов, что есть еще много кадров с танцами Земо, которые не были показаны.

Это такая истерика. Этот момент был импровизирован, когда я увидел, как толпа танцует. Я почувствовал удар и подумал, что Земо уже много лет сидит в хитроумной тюремной камере. Итак, ему нужно выпустить пар и показать свои ходы. Однако, я был на 100 процентов уверен, что они вырежут эту сцену. Я был очень удивлен и счастлив, что они ее сохранили. Это был долгий танец. Есть что-то еще, но они вырезали этот маленький момент,

– рассказал актер в интервью Entertainment Weekly.

Смотрите, как Земо танцует в течение часа: видео