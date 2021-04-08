Легендарная композиция The Immortals – Techno Syndrome была выпущена в 1993-м году и стала олицетворением серии. Она будет звучать и в новой экранизации Mortal Kombat, премьера которой запланирована на 16 апреля 2021 года.

"Techno Syndrome" известна как тематическая песня Mortal Kombat. И особый шарм песне придает именно крик "Мортал Комбат", записанный актером Кайлом Вяттом, который даже представить себе не мог, что его голос будет увековечен во франшизе Mortal Kombat.

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В 1990-х годах Кайл Вятт был начинающим актером, поэтому брался за все возможные предложения. Сначала Вятт записал свой крик как часть рекламы "Mortal Monday" 1993 года, которую использовали для продвижения Mortal Kombat на Super Nintendo, Sega Genesis, Game Boy и Game Gear. Но актер даже не представлял для чего записывалась реклама, а сам ролик посмотрел через год или два.

Реклама "Mortal Monday" 1993 года: видео

Кроме того, актер не догадывался, что его крик "Мортал комбат" стал культовым уже до 1997 года. Поскольку сначала трек записывался не для саундтрека, а сам Кайл отказался от авторских прав, создатели Mortal Kombat могли использовать его, как захотят. О своем участии в культовом саундтреке Вятт узнал только несколько лет спустя, когда его спросили, как его голос оказался на треке.

Сейчас это очень забавно. Мне 52 года, я снялся 29 лет назад. У меня две дочери и сын. Они считают, что это самая крутая вещь в мире. Говорят своим друзьям: "Это был мой папа!",

– рассказывает Кайл.

Techno Syndrome (Mortal Kombat): слухайте онлайн