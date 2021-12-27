Не срезана ни одна ветка: в Индии мужчина построил эко-дом на дереве манго

В индийском Удайпуре мужчина сохранил окружающую среду, разместив свой дом на манговом дереве. Домик строитель сделал экологичным – чтобы построить жилье, он не срезал ни одной ветки и не использовал уже срубленную древесину.

75-летний бизнесмен Кул Прадип, решил построить необычный дом, который разместил на ветвях 12-метрового мангового дерева. Мужчина пожертвовал своим комфортом, чтобы сохранить природу.

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Удивительный домик имеет две спальни, кухню, библиотеку и гостиную.

Прадип объяснил, почему он не стал строить классический дом.

Местность, где стоит домик на дереве, известна своими фруктовыми деревьями. Раньше люди продавали эти плоды с более чем 4 тысяч деревьев, чтобы зарабатывать на жизнь. Но из-за увеличения населения жители начали вырубать деревья для застроек.

– рассказал мужчина.

Тогда Прадип решил, что ни одному дереву он больше не повредит, и обратился к риелтору. Продавец недвижимости отбросил экологическую идею мужчины, но Прадип воспринял это как вызов и построил удивительный дом на дереве.

Дерево растет внутри дома / Фото The Better India

Строительство с помощью архитектора длилось 1 год.

11 лет назад, когда строительство только началось, манговое дерево было примерно 6 метров высотой, поэтому первоначально здание состояло из двух этажей. Когда оказалось, что дерево выросло достаточно высоким, мужчина пристроил еще и третий этаж.

Ветви находятся внутри наших кухни и спальни. Мы вносим коррективы в зависимости от роста дерева. Птицы и маленькие животные, живущие на дереве, теперь члены нашей семьи. Сосуществовать с другими живыми существами – абсолютное удовольствие, и мы любим их общество,

– отметил Прадип.

На кухне и в спальне есть ветки дерева / Фото The Better India

Удивительный дом внесли в Книгу рекордов Лимки.