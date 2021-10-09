Не поместился: преступник попытался спрятаться от полиции, но его выдали собственные ноги

Полиция британского города Сводлинкоут поймала вора, который пытался избежать наказания, играя в прятки. Кто знает, возможно его идея и могла бы сработать, если бы не высокий рост преступника.

Полицейские пытались найти преступников, находящихся в розыске, а потому приехали к дому, где мог бы скрываться один из них. Дверь им никто не открыл, но правоохранители решили осмотреть территорию, а также зайти в дом.

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Как оказалось, разыскиваемый мужчина все-таки был дома. Заметив полицию, он решил спрятаться и не придумал ничего лучшего, чем залезть в шкаф и накрыться одеялом. Единственное, чего он не учел, – это то, что не помещается под ним полностью. Поэтому вору оставалось только надеяться на удачу.

Мужчине не повезло. Правоохранители заглянули в шкаф, и увидели его стопы, которые торчали из-под одеяла. Его арестовали, и доставили в отделение полиции.

Если вы пытаетесь убежать от полиции Сводлинкоута, то только попадете в тюрьму уставшим. В этом случае преступник взял с собой одеяло, чтобы поспать в камере,

– пошутил сержант полиции Низзер.



Полицейские, которые нашли мужчину в шкафу под пледом / Фото из фейсбука Swadlincote Police SNT

Текст публикации полиции Сводлинкоута в фейсбуке:

РАЗЫСКИВАЕМОГО МУЖЧИНУ ОБНАРУЖИЛИ ПОД ОДЕЯЛОМ В ШКАФУ.

Если мы сможем найти вас на чердаке?

Если мы побежим через садовые ограды, чтобы вас арестовать?

Не будем заглядывать в шкаф?

Разве мы не узнаем, что вы прячетесь под одеялом?



SNT снова вышли на улицу, стуча в двери рано утром, в поисках разыскиваемых преступников. Несмотря на то, что преступника не было по указанному адресу, полицейские все равно обыскали дом. 36-летний мужчина был арестован после того, как спрятался в шкафу под одеялом. Его выдали большие ноги.

Ему предъявили обвинения и взяли под стражу за кражу в Южном Дербишире.



Сержант Низзер сказал: "Если вы пытаетесь убежать от полиции Сводлинкоута, то только попадете в тюрьму уставшим. В этом случае преступник взял с собой одеяло, чтобы поспать в камере".



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