Некоторые дизайнеры и архитекторы будто бы специально стремятся организовать пространство как можно хуже. Одно дело, когда речь идет о неудобных сиденьях или странном дизайне, но иногда их решения способны поставить кого-то в по-настоящему неловкое положение и испортить настроение. Однако если смотреть на это в интернете можно неплохо повеселиться.

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"Да, в офисе есть окно"

Фото Reddit / iamthedan89

"В нашей гостинице есть зона отдыха, куда невозможно попасть"

Фото Reddit / HotelIndiaFoxtrot

"Пожалуй, все работает как нужно"

Фото Reddit / Eric-Senpai

"Что вы знаете о конфиденциальности?"

Фото Reddit / tkxs -

"Недавно в этой школе был ремонт"

Фото Reddit / accountiuseforpostin

"Кровать в моем отеле"

Фото Reddit / dosnos

"Эта прекрасная лестница ведет в глухую стену"

Фото Reddit / TacticalToots

"Фейковый эскалатор"

Фото Reddit / hayate_ichiro

"Этот фонтан выглядит как идеальное место для отдыха"

Фото Reddit / defntlynot_clp-e46

"Уверен, что всем интересно, почему я вас собрал здесь сегодня"

Фото Reddit / Highly_paid_orgy_pro

"Кресла в приемной клиники, где делают лазерную коррекцию зрения"

Фото Reddit / SkiFreeSasquatch