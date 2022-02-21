Некоторые дизайнеры и архитекторы будто бы специально стремятся организовать пространство как можно хуже. Одно дело, когда речь идет о неудобных сиденьях или странном дизайне, но иногда их решения способны поставить кого-то в по-настоящему неловкое положение и испортить настроение. Однако если смотреть на это в интернете можно неплохо повеселиться.
Это интересно Дурацкая ошибка: 10 человек, которые не справились с работой и опозорились на весь интернет
"Да, в офисе есть окно"
Фото Reddit / iamthedan89
"В нашей гостинице есть зона отдыха, куда невозможно попасть"
Фото Reddit / HotelIndiaFoxtrot
"Пожалуй, все работает как нужно"
Фото Reddit / Eric-Senpai
"Что вы знаете о конфиденциальности?"
Фото Reddit / tkxs -
"Недавно в этой школе был ремонт"
Фото Reddit / accountiuseforpostin
"Кровать в моем отеле"
Фото Reddit / dosnos
"Эта прекрасная лестница ведет в глухую стену"
Фото Reddit / TacticalToots
"Фейковый эскалатор"
Фото Reddit / hayate_ichiro
"Этот фонтан выглядит как идеальное место для отдыха"
Фото Reddit / defntlynot_clp-e46
"Уверен, что всем интересно, почему я вас собрал здесь сегодня"
Фото Reddit / Highly_paid_orgy_pro
"Кресла в приемной клиники, где делают лазерную коррекцию зрения"
Фото Reddit / SkiFreeSasquatch