Деякі дизайнери та архітектори начебто спеціально прагнуть зробити простір якомога гіршим. Одна справа, коли мова йде про незручні сидіння чи дивний дизайн, але часом їхні рішення здатні поставити когось у по-справжньому ніякове становище та зіпсувати настрій. Проте якщо дивитися на це в інтернеті можна добряче повеселитися.
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"Так, в офісі є вікно"
Фото Reddit / iamthedan89
"У нашому готелі є зона відпочинку, куди неможливо потрапити"
Фото Reddit / HotelIndiaFoxtrot
"Мабуть, усе працює як треба"
Фото Reddit / Eric-Senpai
"Що ви знаєте про приватність?"
Фото Reddit / tkxs-
"Нещодавно у цій школі був ремонт"
Фото Reddit / accountiuseforpostin
"Ліжко у моєму готелі"
Фото Reddit / dosnos
"Ці прекрасні сходи ведуть у глуху стіну"
Фото Reddit / TacticalToots
"Фейковий ескалатор"
Фото Reddit / hayate_ichiro
"Цей фонтан виглядає як ідеальне місце для відпочинку"
Фото Reddit / defntlynot_clp-e46
"Впевнений, що усім цікаво, чому я вас зібрав тут сьогодні"
Фото Reddit / Highly_paid_orgy_pro
"Крісла у приймальні клініки, де роблять лазерну корекцію зору"
Фото Reddit / SkiFreeSasquatch