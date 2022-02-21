Деякі дизайнери та архітектори начебто спеціально прагнуть зробити простір якомога гіршим. Одна справа, коли мова йде про незручні сидіння чи дивний дизайн, але часом їхні рішення здатні поставити когось у по-справжньому ніякове становище та зіпсувати настрій. Проте якщо дивитися на це в інтернеті можна добряче повеселитися.

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"Так, в офісі є вікно"

Фото Reddit / iamthedan89

"У нашому готелі є зона відпочинку, куди неможливо потрапити"

Фото Reddit / HotelIndiaFoxtrot

"Мабуть, усе працює як треба"

Фото Reddit / Eric-Senpai

"Що ви знаєте про приватність?"

Фото Reddit / tkxs-

"Нещодавно у цій школі був ремонт"

Фото Reddit / accountiuseforpostin

"Ліжко у моєму готелі"

Фото Reddit / dosnos

"Ці прекрасні сходи ведуть у глуху стіну"

Фото Reddit / TacticalToots

"Фейковий ескалатор"

Фото Reddit / hayate_ichiro

"Цей фонтан виглядає як ідеальне місце для відпочинку"

Фото Reddit / defntlynot_clp-e46

"Впевнений, що усім цікаво, чому я вас зібрав тут сьогодні"

Фото Reddit / Highly_paid_orgy_pro

"Крісла у приймальні клініки, де роблять лазерну корекцію зору"

Фото Reddit / SkiFreeSasquatch

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